Meierijstad krijgt aanslag van bijna drie ton voor Bizzi niet terug

Het bedrag werd in 2012 door Schijndel opgevoerd als BTW over diverse kosten voor Bizzi, zoals geluidswerende voorzieningen, exploitatie en meerdere vervangingsinvesteringen. Onterecht, vindt de belastingdienst. In 2015 werd een aanslag verstuurd van 278.141 euro, die is betaald door de voormalige gemeente Schijndel. De rechtbank Zeeland-West-Brabant stelde de belastingdienst in 2017 in het gelijk.

Meierijstad ging hiertegen in beroep bij het gerechtshof in Den Bosch, maar haalde ook bakzeil. De gemeente wil nu in cassatie gaan tegen de uitspraak van het hof. ‘Onze externe belastingadviseur ziet voldoende mogelijkheden om in cassatie te gaan', aldus het college in een recent besluit van burgemeester en wethouders. ‘De kosten van het cassatieberoep neemt de adviseur voor zijn rekening'.