Meierijstad krijgt alsnog 50 verkiezingsborden voor provincie

Het college van B en W besloot alsnog 50 verkiezingsborden te plaatsen voor de verkiezingen voor de provincie en waterschappen. En niet 25, zoals begin van de week nog de bedoeling was. De Socialistische Partij in Meierijstad maakte zich druk over de ‘ruime halvering van het aantal verkiezingsborden’, zo schreef de oppositiepartij in kritische vragen aan het college van B en W. Volgens de SP ging het aantal borden van 53 naar 25. ‘Uit kostenoogpunt is de plaatsing van het aantal verkiezingsborden van 25 overgenomen van het referendum in 2018', kreeg de SP als antwoord. En: ‘Op dit moment zijn er meer kanalen via sociale media beschikbaar om burgers te attenderen op deelname aan de verkiezingen.’

Maar vrijdag 1 februari kreeg de SP alsnog goed nieuws; het college koos er voor om alsnog 50 borden te plaatsen. ,,Het college vindt het heel belangrijk dat de opkomst hoog is", verklaart een woordvoerster van het college. Volgens haar was er nog geen collegebesluit genomen over de 25 borden die zouden worden geplaatst.

Op zaterdag 9 februari zijn er in Meierijstad drie gezamenlijke momenten om verkiezingsposters te plakken: om 10.00 uur op de gemeentewerf in Veghel, om 11.00 uur op de werf in Schijndel en om 12.00 uur op de werf in Sint-Oedenrode. Burgemeester Kees van Rooij is aanwezig bij het ‘plakmoment’ in Sint-Oedenrode.