Meierijstad krijgt een ambachtscentrum voor hergebruik grof vuil

Stel: ,,Een burger komt nu met een oude deur, een matras en een rekje naar de milieustraat in Meierijstad. Dan is de kans groot dat die spullen in een container verdwijnen en vervolgens in de hoogovens”, zegt bedrijfsleider Ad Vogels van kringloopbedrijf Het Goed in Schijndel. ,,In de toekomst worden dat matras, die deur en het rekje hergebruikt. In een ambachtcentrum gaan we die spullen herstellen en klaar maken voor hergebruik. Die deur is misschien niet meer te gebruiken, maar de deurklink en het hout wél.”