Meierijstad krijgt een volksuniversiteit, zo is de wens van Seniorenraad

Excellente scholen in Vught, Sint-Michiels­ges­tel en Boxtel

16:52 BOXTEL/SINT-MICHIELSGESTEL/VUGHT - Vier scholen in de regio hebben maandag het predicaat excellente school gekregen. De basisscholen De Bolster in Sint-Michielsgestel en de Spelelier in Boxtel mogen zich tot en met 2021 ‘excellent’ noemen. Ook het speciaal onderwijs van Kentalis (zowel in Sint-Michielsgestel als in Vught) krijgt het predicaat. Dit geldt voor de locaties Rafaël en Talent.