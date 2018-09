Meierijstad krijgt twee wijk-GGD'ers voor verwarde mensen

Bestelbus raakt van snelweg af en belandt in sloot naast A50 bij Sint-Oedenrode

8:09 SINT-OEDENRODE - Op de A50 is zaterdag bij de afrit Sint-Oedenrode een bestelbus van de weg geraakt. De wagen belandde in een sloot naast de snelweg, in de rijrichting van Son en Breugel naar Veghel. Dat gebeurde iets voor 7.00 uur in de ochtend.