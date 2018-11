Meierijstad ligt nu wél op schema met huisvesten statushouders

Zo blijkt uit een brief van de provincie Noord-Brabant. In de eerste helft van 2018 had Meierijstad de taakstelling van van de provincie ruim gehaald en zelfs 22 statushouders extra gehuisvest. Van de provincie moest Meierijstad oorspronkelijk voor 1 juli van dit jaar zestig asielzoekers met een verblijfsvergunning aan een dak boven hun hoofd helpen. Maar na een correctie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bleek Meierijstad een voorsprong te hebben van 28 gehuisveste vergunninghouders.

Die correctie had alles te maken met de fusie van de voormalige gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode tot Meierijstad. ,,Het COA heeft de nieuwe berekeningen doorgevoerd op basis van de grootte van de nieuwe gemeente”, aldus een woordvoerder van Meierijstad.

Vanwege die gecorrigeerde cijfers hoefde Meierijstad nog maar 32 statushouders aan een woning te helpen. In de praktijk kregen 54 statushouders in de eerste helft van 2018 onderdak. In de tweede helft van dit jaar moet Meierijstad 51 personen met een verblijfsvergunning huisvesten. In werkelijkheid komt dat neer op 29 statushouders, aangezien Meierijstad nog altijd een voorsprong heeft van 22. Dat aantal heeft Meierijstad al bijna gehaald. ‘We gaan er vanuit dat we de taakstelling over de tweede helft van 2018 halen', zo meldt het college van B en W aan de gemeenteraad.