Meierijstad lijdt aan ‘afvalstress’

Onder rieten kap van in Esch herbouwde dwarsdeel­schuur uit 1767 komt zadelkamer paarden

6:31 ESCH - Stond 2018 in het teken van de herbouw van de Vlierdense dwarsdeelschuur uit 1767 in Esch aan de Witvensedijk. Dit jaar wil eigenaar Kurt Verhees er een zadelkamer en ‘spuiterij’ in maken.