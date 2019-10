Meierijstad maakt gebouwen beter toegankelijk, maar wat gaat het kosten?

De stichting Toegankelijk Meierijstad (STM) bracht de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van 77 openbare gebouwen in Meierijstad in kaart. Op basis van een adviesrapport van deze stichting, ging Meierijstad aan de slag met een lijst met verbeterpunten. Op dit moment is echter nog niet helder hoeveel geld nodig is voor bouwkundige aanpassingen aan de gebouwen die minder goed toegankelijk zijn.

Kleine aanpassingen om gebouwen beter toegankelijk te maken, werden al gedaan door ambtenaren van Meierijstad tijdens een gemeentelijke doe-dag. Dit gebeurde in samenwerking met vrijwilligers van STM. In de loop van dit jaar worden de kleinere werkzaamheden afgerond.

‘Afhankelijk van of er financiële middelen beschikbaar zijn, maken de STM en de gemeente begin 2020 samen een prioriteitenlijst', zo staat in het persbericht. ,,We zijn op de goede weg, maar er is zeker nog verbetering nodig", stelt wethouder Coby van der Pas (CDA, gemeentelijke vastgoed). ,,We zijn er dan ook blij mee dat de vrijwilligers van de stichting Toegankelijk Meierijstad kritisch meekeken en adviseerden. Zo komen we weer een stap dichterbij een Meierijstad waarin iedereen mee kan doen.”