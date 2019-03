Meierijstad maakt kans op een minderheidscollege

De overgebleven coalitiepartijen CDA, VVD en PvdA praten nu met beide fracties over een mogelijke ‘doorstart'. De kans dat de coalitie met beide groepen verder gaat lijkt klein, ook met een van beide groepen blijft een meerderheid over. Maar de oppositie heeft daar geen vertrouwen in. ,,Ook met een van de twee fracties blijft de coalitie kwetsbaar", zo klonk het.

Uitzonderlijk

Een minderheidscollege is uitzonderlijk maar komt vaker voor. Zo was dat vorig jaar het geval in de gemeente Castricum en in 2017 in Haren. En een voorbeeld van veel dichterbij: de voormalige gemeente Sint-Oedenrode, die in 2017 opging in Meierijstad, had in de periode 2013-2014 een minderheidscollege. Dit gebeurde nadat het CDA begin 2013 uit de coalitie stapte. CDA-wethouder Cees van Rossum bleef destijds met steun van de andere partijen als wethouder aan.