Meierijstad: minimaal 400 woningen dit jaar

Natuurlijk weet wethouder Rik Compagne (HIER, volkshuisvesting) dat er meer gebouwd moet worden in Meierijstad. Vorig jaar (tot en met november) werden hier slechts 270 woningen opgeleverd, terwijl dat er in 2018 nog 676 waren. ,,In 2018 zaten we ruim boven het gemiddelde, vorig jaar eronder. Als we het aantal woningen van beide jaren optellen, zitten we toch nog boven het gemiddelde.”

4000 woningen in tien jaar

De politiek van Meierijstad beloofde in 2018 om in tien jaar tijd de bouw van 4000 woningen mogelijk te maken, wat dus neerkomt op een gemiddelde van 400. Hiervan moet een kwart uit sociale woningbouw bestaan. ,,Het streven is om dit jaar minimaal 400 woningen op te leveren”, belooft Compagne.



Veruit de meeste woningen komen in Veghel. Hoeveel precies is nog niet bekend. ,,In Veghel zijn simpelweg veel bouwlocaties, die zijn er in Sint-Oedenrode en vooral in Schijndel veel minder”, aldus Compagne. Hij wil in de eerste helft van dit jaar een actieplan presenteren voor meer woningbouw in Schijndel.