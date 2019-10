Meierijstad neemt ook horeca Molen Hey over

Eerder nam de gemeente de exploitatie van de squashbanen al over. Deze veranderingen zijn nodig na de overname van het fitnesscentrum. In tegenstelling tot Fitland wil Basic-Fit zich puur richten op fitness. Fitland exploiteerde ook saunacabines, de squashbanen en de horeca. ,,We hebben goede afspraken kunnen maken met Basic-Fit", zegt wethouder Coby van der Pas (CDA, sport). ,,De financiële gevolgen zijn voor de gemeente zeer goed te overzien. We hoeven bijvoorbeeld geen extra personeel in te zetten na het vertrek van Fitland.”

Sauna blijft dicht

Fitland opende in 2013 in De Molen Hey en had een samenwerkingsovereenkomst met de toenmalige gemeente Schijndel, en sinds 2017 met Meierijstad. Zo konden leden van Fitland gratis zwemmen in De Molen Hey. De afspraken gingen verder onder meer over parkeren, gezamenlijk gebruik van de balie en entree en de squashbanen. Na de overname door Basic-Fit betalen leden een stuk minder voor hun abonnement, maar kunnen zij niet meer gratis zwemmen in De Molen Hey. De sauna blijft dicht, zo meldde Basic-Fit eerder al.