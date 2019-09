Meierijstad onderzoekt bouw van nieuw raadhuis in Veghel

Het Stadhuisplein in Veghel blijft voorlopig nog in beeld voor een nieuw raadhuis van Meierijstad. Zo werd woensdag duidelijk tijdens een persgesprek van het college van B en W in het gemeentehuis in Veghel. ,,We gaan twee scenario's uitwerken", meldde burgemeester Kees van Rooij. ,,Volgens het ene scenario gaan we het huidige bestuurscentrum in Sint-Oedenrode verbouwen en beter invullen. Daarnaast gaan we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de bouw van een nieuw raadhuis in Veghel, óp of bij het gemeentehuis.”

Van Rooij benadrukt dat eerst nog onderzocht moet worden of het überhaupt wel kan, bouwen op het dak van het gemeentehuis. ,,We moeten nagaan of de constructie dat wel aankan.”