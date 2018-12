Meierijstad pakt fout gedrag aan

Afgeknalde duim

29 december Onze jeugd weet niet wat te doen bij vuurwerkongelukken, zo lees ik. Dat brandwonden vragen om lauw water snappen we nog wel, maar wat als onze oogkas kennismaakt met een vuurpijl of onze vinger eraf knalt? Spoelen of niet? Bewaren in melk, warm of koud water of in je mond stoppen? Als ik het als tiener niet van dichtbij had meegemaakt, had ik ook geen idee.