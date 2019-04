Meierijstad pakt uit met herdenking bevrijding

Fototentoonstellingen over de bevrijding van Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode in het najaar van 1944, een gedichtenwedstrijd, vrijheidsmaaltijden, theater, boeken, documentaires, een fietstocht in het teken van de bevrijding en natuurlijk het basecamp op de Vlagheide in Schijndel.

Het programma in de gemeente Meierijstad voor het 75-jarig jubileum van de bevrijding wordt steeds uitgebreider. ,,We zitten nu al op ruim dertig activiteiten en er komt nog veel meer bij", zegt burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad. Ook scholen in Meierijstad nemen deel aan het herdenkingsprogramma. ,,We hebben al meer dan 5.000 aanmeldingen, dat geeft maar aan hoe populair het programma is", vindt Van Rooij. Hij vindt het van groot belang dat niet alleen naar het verleden gekeken wordt. ,,We gaan ook heel duidelijk een link naar het nu leggen. Wat betekent vrijheid in deze tijd?”