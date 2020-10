Meierijstad plant zes winterlindes terug na kap 25 beuken

Schijndelaar Willie van den Bergh vroeg een tijdje terug of Meierijstad een aantal beuken aan de Achterste Hermalen wat kon snoeien. Plots waren alle beuken weg en restte een kale vlakte. De buurt was boos.

Gebrekkig gecommuniceerd

,,We hebben gebrekkig gecommuniceerd en hebben de boel wat te snel aangepakt”, zegt een woordvoerder van Meierijstad. Zo trok de gemeente zelf het boetekleed aan over de manier waarop 25 beuken aan de Achterste Hermalen ineens waren gekapt en de buurt daarover pas achteraf werd geïnformeerd. Toch bleef de gemeente bij haar standpunt dat ze weg moesten. Het pad waar ze stonden was door de beuken niet meer goed begaanbaar.

Hart bemiddelde

Politieke partij Hart ging bemiddelen. ,,We vroegen om compensatie. Dat had nogal wat voeten in de aarde, want niet elke boomsoort past daar. Het pad moet een minimale breedte hebben en begaanbaar blijven. Verder moet nieuwe aanplant de beuken die er nog staan niet in de weg gaan zitten”, zegt Hart.