Meierijstad: proef op milieustraat met drive-thru en ‘afvalpleinen’ heeft meer tijd nodig

Op de milieustraat met drive-thru in Sint-Oedenrode kunnen mensen herbruikbare of te repareren spullen inleveren. Bezoekers rijden met hun auto langs een soort ‘marktkramen’ waar je per thema (afval)goederen kunt afgeven. Medewerkers van de milieustraat beoordelen dan meteen wat grof vuil is, wat nog een keer te gebruiken is of te herstellen. Deze proef op de milieustraat startte in april vorig jaar.