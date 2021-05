Meierijstad richt zich meer op watertoerist, fluisterboot op Aa en Dommel op komst

Dit staat te lezen in een ‘tussenstand’ over de visie recreatie en toerisme in Meierijstad. Fluisterboot De Watervlucht vaart al meerdere jaren mensen rond over de Aa vanaf Kasteel Heeswijk of de Kilsdonkse Molen in Heeswijk-Dinther. Meierijstad wil de fluisterboot dit jaar ook in deze gemeente laten varen. Meierijstad denkt aan de aanleg van een nieuwe steiger in de recreantenhaven in Veghel, vooral voor deze rondvaartboot.