Meierijstad steunt strijd tegen huurheffing, ‘Hopelijk ziet rijk ons niet meer als pinautomaat’

De woningcorporaties Woonmeij en Area dragen samen jaarlijks 9,4 miljoen euro af aan het rijk. Dat moet maar eens afgelopen zijn, vindt de gemeenteraad van Meierijstad. Het signaal richting ‘Den Haag’ heeft plaats na een voorstel van de Socialistische Partij in Meierijstad. In de landelijke politiek zijn ook steeds meer partijen tegen. Meerdere gemeenten gingen Meierijstad al voor in de strijd tegen de heffing.

De verhuurdersheffing is een belasting die woningcorporaties betalen over de waarde van hun woningbestand. In 2013 werd deze belasting ingevoerd om de staatskas op orde te brengen, zo luidde de officiële lezing. Maar het was ook bedoeld als straf voor fraude van sommige woningcorporaties, zoals Vestia. Landelijk brengt de verhuurdersheffing jaarlijks zo'n 1,7 miljard euro in de staatskas.