Meierijstad trekt in coronacrisis de beurs voor sportclubs en dorpshuizen

Een van de wijkcentra in Meierijstad die zich gesteund weet door de gemeente, is sociaal-cultureel centrum De Vink in Schijndel. ,,Dankzij de steun van de gemeente hebben we vorig jaar toch zo'n beetje quitte kunnen draaien", zegt voorzitter Henk van der Donk. De Vink ontvangt ruim 60.000 euro subsidie per jaar van Meierijstad. ,,We hebben vorig jaar bewust geen beroep gedaan op compensatie van het Rijk. Dit jaar zullen we daar heel waarschijnlijk niet aan ontkomen, want we zijn al sinds 9 december volledig gesloten. En vergeet niet dat onze kosten voor zaken als personeel, energie en afschrijvingen gewoon doorlopen.”