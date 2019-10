Meierijstad: van 138 naar 75 kilo restafval

Video Dode in drugslab Den Dungen is Limburger (36), geen link verwarde man Poeldonk

27 oktober DEN DUNGEN - Het dodelijke slachtoffer van een explosie in een drugslab in Den Dungen is een 36-jarige man uit Kerkrade. De Limburger werd vrijdagnacht aangetroffen in het drugslab in het Outlet Tuincentrum in Den Dungen. Uit onderzoek is vooralsnog niet gebleken dat de verwarde man die vrijdag gewond werd aangetroffen aan de Poeldonk iets met de zaak te maken heeft.