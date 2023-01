Meierijstad verlengt taalproject. ‘Mensen worden actiever, gezonder en gelukkiger’

Het jaar 2022 was voor De Meierij vooral een jaar van uitersten

DE MEIERIJ - Wie had dit jaar ooit verwacht? Van het staartje van de coronamaatregelen tot de oorlog in Oekraïne, waarvan wij ook het nodige merken. Veel activiteiten en evenementen gingen voor het eerst in tijden weer door, maar werden tegelijkertijd hard geraakt door de energiecrisis. Een bijzonder jaar in de Meierij in foto’s.

31 december