Meierijstad vervangt 21.000 lampen door ‘slimme’ ledverlichting

Condolean­ce­hoek­je voor om het leven gebrachte Jack de Vlieger (PvdA) in Sint-Michiels­ges­tel

24 augustus SINT-MICHIELSGESTEL - Bij de raadzaal in Sint-Michielsgestel is een tafel ingericht met een condoleanceboekje voor PvdA-raadslid Jack de Vlieger, die afgelopen weekeinde door een misdrijf om het leven kwam. Daar kan iedereen een laatste groet of woord van troost in schrijven.