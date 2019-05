Meierijstad voegt daad bij woord met migranten in Mariaheide

Debatteren over nieuw beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten is allemaal leuk en aardig. Maar de gemeenteraad van Meierijstad voegt meteen de daad bij het woord. In de raadsvergadering van donderdag 6 juni volgt groen licht voor de uitbreiding van veertig naar zestig bedden voor arbeidsmigranten op het erf van Aspergekwekerij De Wit BV aan de Wilsvoortweg in Mariaheide, zo bleek donderdagavond in de raadscommissie.

,,Daar zijn we heel blij mee, want we hebben deze mensen hard nodig", reageert Sandra de Wit van de kwekerij met liefst 45 hectaren asperges. ,,Nederlandse werknemers zijn hier niet voor te vinden omdat we alleen werk hebben van maart tot en met juni tijdens de oogstperiode. We kunnen dus geen vast contract aanbieden.” Het eerste gastverblijf werd ruim tien jaar terug geopend. ,,Bij ons werken Polen en Bulgaren. Ze wonen bij ons op het erf, maar we gunnen elkaar voldoende privacy.”