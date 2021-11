Meierijstad vraagt geld voor 200 kleine woningen voor spoedzoekers en statushouders

Meierijstad onderzoekt komend jaar op welke locaties in de dertien dorpen deze kleine woningen kunnen komen. Het realiseren van flexwoningen maakt deel uit van het actieplan wonen, dat de gemeenteraad in juni 2020 vaststelde.

Gemeenten ontvangen maximaal 1 miljoen euro subsidie voor deze flexwoningen. Het gaat om maximaal 5000 euro per woonruimte en maximaal 2500 euro per verblijfsruimte, waarmee bijvoorbeeld een slaapkamer in een gebouw wordt bedoeld. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken beslist binnen acht of maximaal zestien weken welke gemeenten in aanmerking komen voor deze subsidies.