Meierijstad vreest niet voor ‘stop’ op zonneparken

Het idee achter een Zonneladder is dat de wenselijkheid van zonnepanelen stap voor stap wordt afgewogen: eerst de daken vol, dan stukken grond die niet geschikt zijn voor landbouw of natuur, en pas in laatste instantie goede landbouwgrond. ,,We voldoen al aan deze eisen", reageert wethouder Jan Goijaarts (CDA) van Meierijstad.



,,De Zonneladder is opgenomen in ons beleid. We leggen de daken zo veel mogelijk vol met zonnepanelen. Maar daarnaast willen we ook beginnen met zonneparken in het buitengebied.”