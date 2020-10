Meierijstad wil fors groeien, maar is dat wel nodig?

SINT-OEDENRODE - Groei, groei, groei. Meer inwoners, meer woningen en meer banen. Dat willen de ondernemers in Meierijstad. En dat wenst ook het gemeentebestuur. Maar is dat allemaal wel nodig?, vraagt een deel van de gemeenteraad zich af.

In 2035 telt Meierijstad 90.000 inwoners (nu 81.000) en ruim 50.000 arbeidsplaatsen (nu 45.000). Zo is het streven van het college van B en W in de sociaal-economische visie voor de komende tien à vijftien jaar. Meierijstad wil die groei onder meer mogelijk maken met het aantrekken van meer bedrijven of uitbreiding van bestaande bedrijven.

Landbouwgrond inruilen voor bedrijfsgrond?

Volledig scherm Sikko Oegema, fractievoorzitter van PvdA Meierijstad. © BD Om meer grond beschikbaar te krijgen voor bedrijfskavels, overweegt het college om landbouwgrond die grenst aan bedrijventerreinen in te ruilen voor bedrijfsgrond. Ondernemers in Meierijstad kunnen binnenkort een enquête tegemoet zien met de vraag of zij behoefte hebben aan meer ruimte.

Toch zijn er in de gemeenteraad meerdere fracties die zich sterk afvragen of die flinke groei wel nodig is. ,,De groeimarkt is totaal achterhaald", vindt bijvoorbeeld Marrik van Roozendaal (D66). ,,Kijkt het college ook naar alternatieve scenario's, waarbij het veel meer gaat om zaken als duurzaamheid en milieu?”

Quote Levert dat een grote behoefte op aan nieuwe wervings­cam­pag­nes in Polen, Roemenië of waar dan ook? Sikko Oegema , PvdA Meierijstad

Ook de coalitiepartijen PvdA en HIER en de oppositiepartijen HART en SP hebben zo hun twijfels. ,,Ik heb sterk de indruk dat deze visie alleen maar is geënt op groei, groei, groei", stelt Sikko Oegema (PvdA). ,,Maar wat voor arbeid levert dat op? Levert dat een grote behoefte op aan nieuwe wervingscampagnes in Polen, Roemenië of waar dan ook? Daar moeten we heel kritisch op zijn.”

‘Ik wil de linkse broeders iets meegeven’

Volledig scherm Meierijstad telt honderden arbeidsmigranten, een deel van hen woont in het voormalige hotel op het Stadhuisplein in Veghel. © Robèrt van Lith/BD Andere geluiden zijn er ook te horen in de raad: ,,Ik wil de linkse broeders hier in de zaal toch iets meegeven", aldus Peter Verkuijlen van Gemeentebelang Meierijstad deze week in de raadzaal in Sint-Oedenrode. ,,En dat is dat groei juist nódig is. Ook mensen aan de onderkant van onze samenleving hebben dringend behoefte aan perspectief op de arbeidsmarkt.”

‘Zonder ambitie geen vooruitgang’

Wethouder Jan Goijaarts (CDA, economie) vindt dat groei niet het ‘doel an sich’ moet zijn. ,,Maar we moeten wel ambitie hebben. Zonder ambitie is er geen vooruitgang.”

