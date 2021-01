Meierijstad zet in op 200 jaar Zuid-Willemsvaart, ’Kanaal bracht grote welvaart in Veghel’

Met lezingen, exposities en boottochten op de Zuid-Willemsvaart, wil de gemeente Meierijstad in 2022 het 200-jarig jubileum van de start van dit kanaal vieren. ,,We hebben plannen genoeg, maar door de coronacrisis is het best lastig om zaken voor te bereiden", zegt voorzitter Bernard Vissers van de Veghelse heemkundevereniging Vehchele. Hij gaf eerder al historische lezingen over de Zuid-Willemsvaart, die uiteindelijk in 1826 werd geopend.