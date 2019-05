Meierijstad zoekt mensen met schulden op

Inwoners van Meierijstad met geldproblemen moeten er niet van staan te kijken als er binnenkort een medewerker van de gemeente een bezoek aan huis brengt. ,,We willen die mensen heel graag helpen om uit de schulden te komen", zegt Mieke Bosch, armoede-ambassadeur in Meierijstad. Deze gemeente start zeer binnenkort met het project Vroeg Eropaf, dat erop gericht is mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te helpen.

Meerdere gemeenten in het land, waaronder Arnhem, Zaltbommel en Maasdriel, werken hier al een poos naar tevredenheid mee. Achterliggende gedachte is dat het beter is een betalingsachterstand snel aan te pakken en niet te wachten tot er complexe schulden ontstaan. En zo ook te voorkomen dat mensen uit hun huis worden gezet of dat gas, water en licht wordt afgesloten. Bij Vroeg Eropaf werken gemeenten samen met woningcorporaties, energieleveranciers en zorgorganisaties.