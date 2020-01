Meierijstad zoekt nog AED's voor buitengebied

Binnen de bebouwde kom heeft Meierijstad een een zo goed als dekkend netwerk met AED's: automatische externe defibrillatoren. Dit zijn draagbare toestellen die gebruikt worden bij de reanimatie van personen met een hartstilstand.

Er is sprake van een dekkend netwerk als mensen binnen zes minuten kunnen beschikken over zo'n AED. In de buitengebieden van Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode is hier echter vaak nog geen sprake van, zo meldt het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad. Het is de bedoeling om de buitengebieden dit jaar ook ‘hartveilig’ te maken, al hebben B en W daar zo hun twijfels bij: ‘Het is namelijk niet reëel om ook in het buitengebied de zes minuten-norm te hanteren'.