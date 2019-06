Meierijstad zoekt samenwerking met hoger onderwijs

Van der Pas zei dit dinsdagavond tijdens een commissievergadering in Sint-Oedenrode over de plannen voor 2020 na vragen van oppositiepartij Lijst Blanco. Van der Pas klapte alvast ‘heel vroeg uit de school’, zoals ze zelf zei, met de mededeling dat ze deze week verkennende gesprekken had met Fontys Hogescholen over de komst van een IKC (integraal kindcentrum)-Lab.

In zo'n IKC-Lab worden leerlingen opgeleid om te werken in een Integraal Kindcentrum, waar onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn zijn gecombineerd. Het gaat met IKC-Labs om een nieuwe onderwijsvorm, er zijn in Nederland nog maar enkele van deze opleidingen. Het is voor zowel MBO’ers als HBO’ers.