Meneer Anton nam liever anders afscheid van zijn school in Schijndel

Seksaf­spraak in Rooise bossen loopt fout af: man bruut beroofd, verdachten wijzen naar elkaar

22 juli DEN BOSCH - Het zou een ‘amoureuze avondwandeling’ worden, zo hoopte een man uit Sint-Oedenrode. Maar in het bos werd hij bruut beroofd door twee kerels. Die verdienen elk tien maanden cel, zo eist het Openbaar Ministerie. En de vrouw in kwestie een taakstraf, want ze zat in het complot.