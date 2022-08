‘Menneke Brus’ heeft geen geheim, maar wel lang verborgen gehouden emoties

Grote waternavel woekert in Afwate­rings­ka­naal Boxtel: zigzaggen met de kano

BOXTEL - Door de extreme warmte groeit de grote waternavel als kool in de wateren van onder meer waterschap De Dommel. In het Afwateringskanaal van waterschap De Dommel bij Boxtel woekert de exotische plant, die niet thuishoort in het water, als nooit tevoren.

16 augustus