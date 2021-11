Menno Roozendaal is eerste lijsttrekker van PvdA-GroenLinks in Meierijstad

SCHIJNDEL/VEGHEL - Menno Roozendaal uit Schijndel is gekozen als lijsttrekker van de nieuwe partij PvdA-GroenLinks in Meierijstad. De huidige PvdA-wethouder van Meierijstad wordt in de top-drie op de kandidatenlijst gevolgd door Arie de Zwart uit Schijndel en Kwafo Acquaah Arhin uit Mariaheide.

Kwafo Acquaah Arhin (32) is op nummer 3 de hoogste nieuwkomer op de lijst. Hij is de initiatiefnemer van GroenLinks in Meierijstad, de nieuwe afdeling die vorig jaar werd opgericht en samenwerking zocht met de PvdA. Arie de Zwart (62) is nu ook al gemeenteraadslid namens de PvdA in Meierijstad. Eerder was hij dat ook in de voormalige gemeente Schijndel.

Menno Roozendaal was in november 2016 ook de nummer 1 op de lijst van de PvdA bij de eerste verkiezingen van fusiegemeente Meierijstad. Voor die tijd was hij al wethouder in het toenmalige Schijndel. Zijn vader Peter Roozendaal was eveneens wethouder in Schijndel.

Volledig scherm Kwafo Acquaah Arhin uit Mariaheide zette GroenLinks Meierijstad op. Hij staat nu op 3 op de lijst van PvdA-GroenLinks. © Van Assendelft Fotografie/Jeroen Appels

Ledenvergadering online

De algemene ledenvergadering van PvdA-GroenLinks werd deze week online gedaan vanwege de huidige coronaregels. Voorzitter Marja Stevens is dik tevreden met de lijst. ,,Een mooie mix van ervaring en nieuwkomers. En ik ben blij dat we nu meer kandidaten uit Veghel hoog op de lijst hebben, dat misten we in 2016 nog.”

Silvia Derks (53) uit Veghel is op nummer 4 de eerste vrouw op de lijst. Zij is nu burgercommissielid namens de PvdA. Daarna volgt Wouter van der Staak (40) uit Sint-Oedenrode. Hij zat eerder namens de SP in Provinciale Staten, maar stapte over naar de PvdA.

Daarna komen achtereenvolgens Loes van Dommelen (29) uit Zijtaart op 6, Veghelaar René Hildesheim (64) op 7, Rachid Kaddouri uit Veghel (32) op 8, Sharon Thonies (26 jaar) uit Veghel op 9 en Veghelaar Jan Witkamp (72) op nummer 10. De rest van de lijst wordt later samengesteld.