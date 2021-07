Menselijk foutje met bouwplan komt Boxtel duur te staan, streep door bijna 70 woningen

Partijen willen boter bij de vis in strijd tegen stankover­last Vion

2 juli BOXTEL - Eindelijk een einde maken aan de stankoverlast die een groot deel van Boxtel ondervindt van vleesgigant Vion op bedrijventerrein Ladonk. Dat is de kern van de schriftelijke vragen die D66 en PvdA/GroenLinks stellen aan het college. Het is de achtste keer in amper een jaar tijd dat Boxtelse politieke partijen vragen stellen over de situatie rond Vion.