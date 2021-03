‘Mensen die willen fitnessen wordt nu hun gezondheid ontzegd’

Want fitness kan echt veilig, vinden de instructeurs. En eigenaar Jan Schellekens van Tiga uit Boxtel en CityGym in Rosmalen en Den Bosch voorop. ,,We zijn nu al 210 dagen dicht. Het is een wonder dat we nog voortbestaan. Dat is met name te danken aan trouwe klanten die nog steeds hun lidmaatschap betalen. Anders hadden we het niet gered”, zegt Boxtelaar Schellekens emotioneel. Hij is samen met zijn vrouw Gemmy eigenaar van drie centra: CityGym in Rosmalen en Den Bosch en Tiga in Boxtel.

Quote Heel krom als je niet aan je eigen gezondheid mag werken in coronatijd Jan Schellekens , Eigenaar Tiga in Boxtel en CityGym Den Bosch en Rosmalen

,,Het is heel erg krom. Juist mensen die geld uitgeven om hun eigen gezondheid op peil te houden, die mogen niet gaan sporten. Terwijl we in deze gezondheidscrisis, want zo mag je coronacrisis toch wel noemen, juist allemaal gezond willen blijven. En wij als instructeurs van de Vereniging Exclusieve Sportcentra werken met heel veel passie aan die gezondheid van onze klanten. Maar dat kan nu niet. We zijn al 210 dagen dicht. Ja, af en toe kunnen we buiten wat doen, maar dat zet geen zoden aan de dijk”, aldus Schellekens.

Emoties op papier

De Boxtelaar zag zijn zaken leeglopen. Hij zette zijn emoties op papier en die vormen nu de inhoud van de brandbrief die aan minister Van Ark wordt aangeboden. ,,We hebben allemaal onze vaste lasten en onze personeelskosten, maar de vergoedingen dekken dat bij lange na niet. Mijn vrouw en ik hebben natuurlijk ook al vele maanden geen salaris. Dat is niet te doen.”

Beter dan niks

Het kan volgens Jan Schellekens allemaal heel veilig, dat binnen fitnessen in sportcentra. ,,Onze ventilatiesystemen zijn meer dan op orde. Als je elders met een vierkantemeternorm kan werken, dan kun je dat in onze centra evengoed. Er is voldoende ruimte. Zo kunnen wij op weekbasis toch al onze klanten tenminste één keer per week laten fitnessen, zodat ze gezond blijven. Dat biedt al veel soelaas en is beter dan helemaal niks.”

3,5 miljoen fitnessers thuis

Volgen Schellekens zitten nu zeker 3,5 miljoen sporters die willen fitnessen in Nederland thuis. ,,Ze missen de motivatie om veel te bewegen en onze passie als instructeurs om hen lekker aan het bewegen te zetten. Dat gaat zeker gevolgen hebben voor de gezondheid. Als dan wordt tegengeworpen dat die fitnessers extra vervoersbewegingen veroorzaken, ja, dat is natuurlijk onzin. Die komen niet met het openbaar vervoer en lopen risico in trein en bus. Die komen op de fiets of met eigen vervoer.”

Al jaren gewend aan reserveren en tijdsslot

De fitnesscentra als die van de Boxtelaar, werken al jaren met tijdssloten en reserveringen. ,,Onze klanten zijn daar al jaren aan gewend. Zo kun je ze zeker veilig en in kleinere aantallen binnen laten en toch veilig laten bewegen. We hopen dat de minister daar nu serieus naar kijkt en naar handelt.”