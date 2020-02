Mercuriusplein Berlicum krijgt straks blauwe zone: langparkeerders moeten ‘wieberen’

BERLICUM - Sint-Michielsgestel wil straks langparkeerders van het Mercuriusplein in Berlicum weren. Dat zou met een blauwe zone kunnen. Dan blijft er voldoende parkeerruimte voor het publiek dat boodschappen komt doen. De reconstructie van het plein begint pas na carnaval in 2021.

Het Mercuriusplein in Berlicum staat op de rol voor een flinke metamorfose. En als die wordt uitgevoerd, in het voorjaar van 2021 en dus een jaartje later dan aanvankelijk gedacht, krijgen de parkeerplaatsen een blauwe zone. Dat zegt wethouder Ed Mathijssen (ruimtelijke ordening) van de gemeente Sint-Michielsgestel.

Als plein straks klaar is blijven er 135 parkeerplaatsen over

Winkeliers van de ‘winkelstrip’ aan het plein uitten onlangs nog hun bezorgdheid over het aantal parkeerplaatsen dat steeds verder afneemt op het Mercuriusplein. Voordat de Uitkijk (horeca en appartementen) werd gebouwd, waren dat er nog 170. Als de reconstructie klaar is, zijn dat er nog 135. Nu zijn er nog 150 parkeerplaatsen.

Quote Uit parkeeron­der­zoek blijkt dat er nogal wat langpar­keer­ders staan op het Mercurius­plein Ed Mathijssen, Wethouder Sint-Michielsgestel

Volgens wethouder Mathijssen kan de invoering van de blauwe zone een oplossing bieden. ,,We hebben een uitgebreid parkeeronderzoek laten uitvoeren. Zelfs op kenteken. En daaruit blijkt dat er nogal wat langparkeerders op het plein bivakkeren. Als je een blauwe zone invoert, dan heb je op piekdagen als vrijdag en zaterdag straks een bezettingsgraad van 85 procent parkeerders op het plein. Dat is zeer acceptabel.”

Langparkeren straks bij de Run en achter de winkels

Mathijssen zegt dat langparkeerders achter de winkels, bij sporthal De Run en op andere plekken kunnen parkeren. ,,Bovendien komt er bij de nieuwe Aldi in het bouwproject Aan het Plein ook ruimte voor 75 parkeerplaatsen. Al met al moet dat afdoende zijn.”

Andere opstelling voor weekmarkt?

Keurslager Reinier Hol zegt dat de winkeliers aan het Mercuriusplein, waar hij er een van is, best te porren zijn voor het idee van de blauwe zone. En hij is ook blij dat Sint-Michielsgestel wil kijken naar een andere opstelling van de weekmarkt. Die staan nu op parkeerplaatsen en met de rug naar de winkels. Hol ziet liever dat de kramen op de stoep komen staan en met hun voorkant naar de winkels, zodat er een knus winkel-weekmarktstraatje ontstaat.

Met marktkooplui in gesprek

Daar voegt wethouder Lianne van der Aa wel aan toe: ,,We gaan met Stichting weekmarkt in gesprek over de opstelling op het Mercuriusplein. We willen uiteraard weten hoe zij er over denken om dat zo te doen en of dat kan en past.”

Ook voor Berlicum op zoek naar kwartiermaker

Van der Aa vult aan: ,,Vorige week hebben we in Berlicum een bijeenkomst gehad met winkeliers en de Ondernemersvereniging Berlicum (OVB). Er is behoefte aan een soort kwartiermaker, zoals we die in Sint-Michielsgestel nu hebben in de persoon van Ralf Immens. We gaan op zoek naar een geschikte kandidaat die met en voor de ondernemers en winkeliers allerlei zaken kunnen beetpakken, zoals kerstverlichting, acties met Moederdag en andere dingen.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm De Jumbo op het Mercuriusplein wil graag uitbreiden. © Domien van der Meijden