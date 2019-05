Mestprobleem oplossen betekent ook in Gestel een lange adem hebben

Fietsband­wer­pen en Tai Chi tijdens Olympiade in Gestel

17 mei SINT-MICHIELSGESTEL - De dertigste editie van de Sport Olympiade in Sint-Michielsgestel was gisteren een doorslaand succes. Voor het eerst deden alle scholen in de gemeente mee aan dit sportspektakel dat onder meer op sportpark Zegenwerp in Gestel werd gehouden, maar ook op andere locaties zoals bij Switch180Club en The Local Gym.