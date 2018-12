Met alpaca's Liempdse Kribkesroute lopen

LIEMPDE - Voor de zevende editie van de Kribkesroute in Liempde heeft de organisatie iets nieuws bedacht: een wandeling met alpaca's langs de kerststallen die in het dorp staan. De Kribkesroute Liempde wordt inmiddels betiteld als de grootste kerststallenroute van Nederland.

Van zondag 16 december tot en met zondag 6 januari 2019 vindt de zevende editie plaats van de Kribkesroute in Liempde. Dit jaar zetten inwoners van het dorp zo'n 230 kerststallen buiten of binnen maar goed in het zicht van degenen die voorbij wandelen. ’s Avonds is Liempde bovendien verlicht met sfeervolle verlichting.

De Kribkesroute bestaat uit drie wandelroutes en een speciale rolstoelvriendelijke route die ook meteen de kinderroute is. Op zondag 16 december wordt de Kribkesroute geopend met tal van activiteiten in en rondom D’n Liempdsen Herd in het centrum van Liempde.

Als bijzondere activiteit staat deze dag het wandelen met alpaca’s langs de kerststallen op de rol. Vanaf 13.00 uur stalt eigenaar André van de Laar van Alpacafarm Liempde zes alpaca’s in het Concordiapark. De dieren lopen - onder begeleiding - met groepjes bezoekers mee langs de kerststallen in het centrum.

Vanaf 13.30 uur zijn er muziekoptredens van Op naor d’honderd, Noottoestand en het koor De vrolijke noot. In Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd speelt de Liempdse toneelgroep Gère gedaon om 14.00, 15.00 en 16.00 uur het kersttoneelstuk ‘Tableau Vivant’. Om 14.30 uur wordt de Kribkesroute officieel geopend door wethouder Peter van de Wiel bij het Oude Raadhuis.

Papieren kerststallen

In D’n Liempdsen Herd is een expositie te zien van vijftig papieren kerststallen en hier worden ook kerststallen en kerstgroepen te koop aangeboden. Daarnaast is de tentoonstelling van de Liempdse schilder Jan Verhoeven te bezichtigen. Kinderen kunnen in workshops kerststukjes en wenskerstballen maken. De wenskerstballen kunnen opgehangen worden in de kerstboom buiten bij D’n Liempdsen Herd. Hier staan ook vuurkorven waar kinderen onder begeleiding marshmallows kunnen roosteren.

De Kribkesroute in Liempde is in 2012 opgezet. Het eerste jaar plaatsen ruim vijftig huishoudens een kerststal in de tuin. Sindsdien is het aantal kerststallen langs de route steeds uitgebreid. Naast de wandelroutes in Liempde, is het ook mogelijk om fietsuitstapjes te maken naar de buurtschappen Hezelaar, Kasteren en Vrilkhoven.

Vanaf 15 december liggen de routefolders bij de deelnemende horecagelegenheden en bij de startlocatie aan het Raadhuisplein. De folder is ook te downloaden via de website www.kribkesrouteliempde.nl. Daarnaast is er vanaf 15 december een digitale route beschikbaar via een wandelapp. Deze route is te downloaden via de QR-code op de routefolder en via de bekende appwinkels op smartphones. De digitale route bevat allerlei extra wetenswaardigheden over de kerststallen in de route.