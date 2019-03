Met de app zwerfvuil opruimen in Schijndel

Zonnepane­len vliegen in brand op nieuwbouw­wo­ning in Sint-Oedenrode

16:10 SINT-OEDENRODE - In een hoekwoning aan de Thorbeckestraat in Sint-Oedenrode is zondagmiddag net na 14.00 uur brand uitgebroken. Het gaat om een huis in een nieuwbouwwijk. Inmiddels is de brand onder controle.