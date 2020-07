Met de burgemeester in de bus: Sint-Michielsgestel zet gedecoreerden toch nog op een podium

SINT-MICHIELSGESTEL/BERLICUM - Jammer, de lintjesregen die op 24 april in de kiem werd gesmoord door corona. Maar vandaag kregen decorandi overal in de regio alsnog hun lintje. Op 1,5 meter afstand. Ook in de gemeente Sint-Michielsgestel maakten ze er een feestje van.

Daar zijn ze dan, de vijf gedecoreerden uit de gemeente Sint-Michielsgestel. Met roze mondkapjes voor hun lachende monden stappen ze in Berlicum uit de gele Amerikaanse schoolbus. Alle stoelen op 1,5 meter afstand in het Beneluxtheater in Den Durpsherd, en de gedecoreerden bovendien anderhalve meter hoger op het podium. Wil van Helvoirt (70) wordt als eerste in het zonnetje gezet.

Niet geoefend

Terwijl burgemeester Han Looijen haar lijst van verdiensten voorleest, kijkt ze verbaasd. ,,Ik schrik ervan’,’ mompelt ze. Vanwege de social distancing spelden de partners de decoraties op. De gedecoreerde echtelieden Bea en Theo Strous moeten dat bij elkaar doen, iets wat Bea Strous beter afgaat dan haar man. ,,Ze hebben thuis niet geoefend", grinnikt haar dochter Josian Strous en voegt eraan toe: ,,We zijn héél trots op ze."

Dat liet ook Looijen duidelijk blijken. ,,Dit is een koestermoment, maar eigenlijk moet dat het hele jaar zo zijn." Van Helvoirt hoort het glimlachend aan. ,,Je verwacht helemaal niet dat je wordt onderscheiden. Je doet het gewoon omdat je het moet doen. Op 24 april was ik perplex toen iemand van de gemeente langskwam. Vandaag was ik best wel gespannen.”

Ook de oud-gedecoreerden erbij?

Looijen is tevreden over het verloop. ,,24 april was ook een heel bijzondere dag, ook al mis je dan het fysieke contact. Maar nu heb je wel twee keer een dag in plaats van één keer. Nog steeds veel te weinig voor alles wat deze mensen doen, maar toch al iets meer. We zijn aan het nadenken om het anders te gaan aanpakken. Misschien voortaan ook een bijeenkomst met oud-gedecoreerden erbij."

Belletjes van de burgemeesters

Ook in andere plaatsen was er uitgebreid aandacht voor de decorandi. In Vught kwamen ze gister bijeen voor een lunch op kasteel Maurick, nadat op 24 april burgemeester Roderick van de Mortel bij iedereen thuis was langsgegaan. In april kregen de Bossche decorandi een virtueel bezoek van burgemeester Jack Mikkers, plus een aantal van hen een serenade van Elke Vierveijzer. Gister werden ze in het Jheronimus Bosch Art Center ontvangen.

In Boxtel en Haaren werden de decorandi op 24 april door de respectievelijke burgemeesters gebeld - en in Haaren ontvingen ze bovendien een boeket en een persoonlijke brief van burgemeester Yves De Boer. In beide plaatsen werden ze gister alsnog thuis bezocht. In Zaltbommel werden alle decorandi ontvangen op het oude stadhuis aan de Markt en in Maasdriel was een tour langs alle gedecoreerden.