Met de buurtbus mee: lijn 204 ‘Na al die jaren kan ik de route wel dromen’

De passagier bij de halte station Boxtel van buurtbus lijn 204 is Annemarieke. Haar eindbestemming: Schijndel. Ze komt net met de trein vanuit Tilburg. Ze was daar voor haar fysiotherapie. Ze heeft inmiddels in haar leven al veel behandelingen gehad. Annemarieke (nu 38), kreeg op haar zeventiende een zwaar ongeluk. Als bijrijder in een auto, eindigde de rit ruim twintig jaar geleden tegen een boom.

‘Lastig oordelen van buitenaf’

Tweeënhalve week lag ze in coma. Nadat ze ontwaakte, moest ze alles opnieuw leren. ,,Een lange weg”, zo vertelt Annemarieke in de bus. ,,Terwijl de ‘buitenwereld’ verwachtte dat ik snel gewoon weer mee kon doen in de maatschappij.” Daarom vertelt Annemarieke uitgebreid haar verhaal, geeft ze aan. Om anderen te laten weten dat het soms lastig oordelen is van buitenaf. Want Annemarieke kon nog lang niet alles.

Quote Ik zou niet weten hoe ik zonder buurtbus bij het station in Boxtel moet komen Annemarieke

Ze is ervaringsdeskundige. Letterlijk. Haar verhaal vertelt ze nu aan studenten in opleiding voor fysio of ergotherapeut, of verpleegkundige. Studenten stellen vragen en stellen een diagnose of maken een herstelplan. ,,Daar hebben ze veel aan, zeggen ze vaak.” Annemarieke toert heel wat af met de buurtbus. Minimaal een keer per week, soms vaker. ,,Ik zou niet weten hoe ik anders bij het station in Boxtel zou moeten komen. En weer terug in Schijndel natuurlijk.”

Verhuisd voor de liefde

Als Annemarieke uitstapt, stapt Linda (28) in. Bepakt en bezakt gaat ze richting station Boxtel. Dit keer met de trein naar een vriendin in Breda. Meestal vertrekt ze op donderdag naar Noord-Limburg, Linda is verhuisd voor de liefde, maar werkt nog altijd in Schijndel. Van maandag tot en met donderdag ‘woont’ ze daar. De andere dagen in Limburg. Zelf autorijden zit er niet in. Linda is visueel beperkt. Ziet maar 20 procent. Meestal pakt ze de grote bus naar Den Bosch, maar die reed niet. Dus is Linda ‘heel blij’ dat Frans haar op de bestemming brengt.

Proefrijden

Frans is Frans Gijsbers, chauffeur van dienst. Hij bestuurt de buurtbus alweer dertien jaar. Frans was net een jaartje met pensioen toen-ie achter op een bus een oproep zag: collega's gezocht. ,,Ik meldde me aan en mocht proefrijden. De voorzitter vroeg of ik al eens in een bus gereden had, want anders was het nog best lastig. Ik zei: ‘Nee, maar wel dertig jaar op de vrachtwagen.”

Quote Al die jaren heb ik in Boskant misschien maar twee passagiers opgepikt Frans Gijsbers

Mobiele telefoon

Frans is ‘een vrolijke Frans’. Tussen de verhalen door, over de buurtbus en ook over zijn leven buiten de bus, maakt hij de nodige grappen. Kletsen vindt-ie ‘altijd gezellig’, maar als een passagier niets zegt, is dat ook geen probleem. ,,Ze zitten tegenwoordig allemaal op hun telefoon”, lacht Frans. Een routeplanner heeft hij niet meer nodig. Die kan hij inmiddels wel dromen. Van Boxtel naar Schijndel, weer terug naar Boxtel en dan via Olland richting Sint-Oedenrode tot Best. De haltes zijn niet zo druk, maar er is één plek waar echt ‘gin man’ instapt, volgens Frans, dat is bij Boskant. ,,In al die jaren heb ik daar misschien in totaal twee passagiers opgepikt.”