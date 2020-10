Met dementiebril op je huissleutel niet kunnen vinden, ‘Het kan heel confronterend zijn’

VIDEOVEGHEL/SCHIJNDEL/SINT-OEDENRODE - Hoe voelt het om dementie te hebben? Wie dit wil ervaren kan vanaf nu bij een van de bibliotheken in Veghel, Schijndel of Sint-Oedenrode terecht voor virtuele dementiebrillen. ,,Het kan heel confronterend zijn.”

Thuis komen en niet meer weten welke sleutel uit de sleutelbos je moet hebben voor de voordeur. Koffie willen zetten, terwijl de stekker nog niet in het stopcontact zit. Of de koelkast openen en ontdekken dat je de boodschappen die je zojuist haalde, al lang in huis hebt.

Het zijn voorbeelden uit het leven van een persoon met dementie die je kunt ervaren als je een van de driedimensionale dementiebrillen opzet bij een van de vestigingen van Bibliotheken Meierijstad.

Volledig scherm Vrijwilliger Marcel Eijkemans (links) presenteerde de dementiebril deze week in Veghel aan wethouder Menno Roozendaal van Meierijstad. © Bibliotheken Meierijstad Wie de bril draagt ziet een driedimensionale film in 360 graden van een klein kwartier. ,,Met deze bril kruip je in de huid van een persoon met geheugenverlies", zegt woordvoerster Jolijn van Rossem van Bibliotheken Meierijstad. De brillen liggen vanaf deze week in de bibliotheken van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode.

Marcel Eijkemans (66) uit Veghel is een van de vrijwilligers die uitleg geeft aan mensen die zo'n dementiebril willen ervaren. ,,Mensen ervaren de strubbelingen en onhandigheden die een persoon met beginnende dementie meemaakt", aldus Eijkemans, die vrijwilliger is bij Alzheimer Nederland, Alzheimer Café en Dementievriendelijke Gemeente Meierijstad.

‘Dit zorgt voor meer begrip’

Eijkemans heeft zelf geen ervaringen met dementie in zijn directe omgeving. ,,Ik was adviseur bij een onderwijsstichting in Veldhoven en heb altijd iets gehad met kwetsbare mensen in de samenleving. Dit vrijwilligerswerk geeft me veel voldoening.”

Volledig scherm Wethouder Menno Roozendaal van Meierijstad ervaart in Veghel hoe het is om een dementiebril te dragen. Naast hem Jolijn van Rossem van Bibliotheken Meierijstad. © Bibliotheken Meierijstad Volgens Eijkemans is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen meer kennis krijgen van dementie, een van de meest voorkomende ziekteverschijnselen ter wereld. ,,Het gaat erom dat je je beter kunt verplaatsen in iemand met dementie. Dat zorgt voor meer begrip voor elkaar, denk ik.”

De dementiebrillen zijn ontwikkeld door de Tilburgse stichting Into D’mentia en het Trimbos Instituut. Into D'mentia wil mensen meer inzicht geven in het ziektebeeld van dementie. Dit gebeurt ook met informatiepakketten en een cabine waarin mensen ervaren hoe het is om dementie te hebben.

Voor het eerst voor breed publiek beschikbaar

Van Rossem: ,,De dementiebrillen worden al enkele jaren gebruikt door professionals in de zorg en mantelzorgers, maar nu zijn ze voor het eerst voor een breed publiek beschikbaar. Voor sommige mensen kan het best heftig of confronterend zijn, zo'n ervaring met de dementiebril. Daarom zijn er altijd vrijwilligers bij die uitleg kunnen geven. En eventueel kunnen verwijzen naar een andere organisatie die hulp kan bieden.”

Bibliotheken Meierijstad werkt bij dit project samen met de welzijnsorganisaties ONS Welzijn, Welzijn de Meierij, Alzheimer Nederland afdeling Noordoost Brabant, BrabantZorg en Dementievriendelijk Meierijstad.