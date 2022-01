Met een boerenpaard van vijf centen bestormde Harry de hippische hemel in Amerika

De week begon niet fijn voor Harry de Leijer, op die maandag in februari 1956. Zes jaar eerder was de paardenman uit Sint-Oedenrode met zijn vrouw Johanna Vermeltfoort geëmigreerd naar de Verenigde Staten. Na wat vallen en opstaan had hij een eigen boerderijtje op Long Island bij New York voor elkaar gebokst; Hollandia Farm in St. James. Daarnaast was hij in dienst van de manege van de Knox meisjesschool, even verderop.