Met één bouwlaag eraf kan woningbouw De Beemden wel verder

Wat doen we met kerst, ‘dunchen’ in restaurant of een hazenpeper thuis in de oven?

SCHIJNDEL/BOXTEL - Het kerstdiner in restaurants valt na de persconferentie van dinsdagavond definitief af. Maar wat dan wel? Wordt het lunch, afhalen of sluiten? Of lunch én afhalen, zoals bij Brasserie Lieveling in Schijndel en Gasterij De Zwaantjes in Gestel.

14 december