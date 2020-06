‘Met een pincet wordt de hostie uitgereikt’: kerken H. Hartparochie starten met mis in coronatijd

BOXTEL - Naar de kerk gaan voor het bijwonen van een heilige mis wordt best een gedoe. De hostie wordt uitgedeeld vanachter een ‘spatscherm’ met een pincet en de collecte is ‘zelfbediening.’ Achter in de kerk staat het mandje klaar. Toch gaat de Heilig Hartparochie in Boxtel ermee aan de slag.

De Petruskerk in Boxtel, de Willibrorduskerk in Esch, de Theresiakerk in Lennisheuvel en de Sint Jans Onthoofdingskerk in Liempde beginnen in het weekeinde van 4 en 5 juli weer met weekeindmissen. Tot voor kort konden mensen alleen via de tv de missen volgen van de Heilig Hartparochie. Op 1 juni is als proef De Petruskerk doordeweeks open gegaan voor missen, maar dan met hooguit dertig mensen.

Meetlatten in de kerk

,,Nu mogen we vanaf 1 juli weer 100 mensen toelaten. Maar je moet je voorstellen dat onze kerkbezoekers veelal tot de kwetsbare groep mensen behoort. Dus moeten er echt veel regels in acht genomen worden. Dat is al begonnen met eerst kijken naar de kerkruimten. Met meetlatten zijn vrijwilligers van de parochie de kerken in geweest", zegt Arnold van den Broek van de H. Hartparochie.

Hij vervolgt: ,,In de Petruskerk kunnen we 100 mensen kwijt, in Esch vijftig, in Lennisheuvel 32 en in Liempde zestig. Dat is het uitgangspunt voor veilig naar de kerk op anderhalve meter van elkaar. Alleen als het om gezinnen gaat, mogen er meerdere mensen naast elkaar zitten. Kerkbezoekers kunnen zich tevoren aanmelden voor de mis.”

Gezondheidscheck en handen desinfecteren

Bij de kerkingang komen suppoosten staan die de bezoekers vragen naar hun gezondheid. Daar moeten de handen ook gedesinfecteerd worden. In de kerkbanken zijn rode kruizen en groene stickers. Alleen bij de groene stickers zijn zitplaatsen. Mensen moeten ook hun naam en gegevens doorgeven. ,,Als later blijkt dat er iets aan de hand is met corona, dan kunnen we alle bezoekers traceren", aldus Van den Broek.

Spatschermen

De pastoor werkt ook via vaste protocollen. Zo wordt de hostie niet aangeraakt. ,,Van hoger hand is beslist dat het uitreiken van de hostie gebeurt met een pincet. Vanachter een spatscherm met uitsparing waar de pastoor het pincet met de hostie doorheen kan steken. Zo voldoen we aan de veiligheidseisen. De collectemandjes staan bij de uitgang van de kerk. Er komt niemand rond in de kerk om te collecteren dus. Dat doen de mensen zelf als ze naar buiten gaan.”

Doorluchten

In de kerk zijn naast de stickers op de banken vaste looproutes voor naar binnen en naar buiten. ,,Bovendien hebben we afgesproken om de kerken goed te laten doorluchten. Dat geeft wat extra veiligheid. Dat betekent dat we deuren openzetten tijdens de mis.”

Tussen de missen door ontsmetten

Jo Custers van de Heilig Hartparochie heeft inmiddels een lijstje gemaakt van alle missen die in de maanden juli en augustus worden gehouden. De mis in De Petruskerk is op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 9.00 en 11.00 uur. ,,Tussen de missen door worden de kerkbanken ontsmet.”