Met extra handen verhelpt Rebirth in Haaren tegenslag van kapot gewaaide festivaltent

De tent stortte dinsdagmiddag in, vanwege een windvlaag met windkracht zeven of acht, weet Van Sprang. Omdat een grote tentflap openstond, had de wind vrij spel in de tent en raakte de pimpelpaarse tent flink beschadigd. ,,Binnen een half uur stonden de tentleverancier en onze technische producent op het festivalterrein. Omdat de leverancier een bijna identieke tent beschikbaar heeft, konden we snel schakelen.”



Dat betekent ook dat de nieuwe tent gewoon op de geplande manier ingericht kan worden. Met het inrichtingsplan is de organisatie al een jaar bezig, samen met de technisch producent. Het ontwerp van het podium is op de tent afgestemd. En ook alle decorstukken voor de tent zijn al gemaakt en kunnen nu dus gewoon gebruikt worden. ,,Het is heel vervelend wat er gebeurd is, maar niet meer. Nee, stress hebben we er niet van", zegt Van Sprang. Verdere problemen verwacht hij niet. ,,Vanaf morgen is het mooi weer.”