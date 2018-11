Met kerst alleen zijn? Niet in Schijndel

Buurvrouw vertelt over Boxtelse brand: ‘Ongelofe­lijk hoe snel iets helemaal in de fik kan staan’

10:02 BOXTEL - Twee branden, maar gelukkig geen slachtoffers in Boxtel. De 72-jarige inwoonster van het huis dat zaterdagavond aan de Nieuwland in brand vloog, heeft bij familie onderdak gevonden en is ongedeerd. De buren die moesten evacueren, doen hun verhaal. En dan was er nog de nachtelijke voorbijganger die door zijn oplettendheid pizzeria Bakkal zondag van het vuur wist te redden.