Met knikkende knieën het dorp Liempde verlichten: ‘Ik heb hoogtevrees!’

LIEMPDE - ‘Veel ouwehoeren, veel koffie drinken en tussendoor wat ‘lempkes’ ophangen.’ Zo vat Liempdenaar Toon Hermes de jaarlijkse ophangochtend van Liemt in het Licht samen. Óók in coronatijd.

In een tijd waarin bijna niks doorgaat, wordt de dorpskern traditiegetrouw collectief verlicht. Zaterdag trokken ruim vijftig vrijwilligers gewapend met ladders en kratten vol lampjes in kleine groepjes door het dorp om Liempde voor het twaalfde jaar in kerstsfeer te brengen.

Tachtig gepasseerd, maar nog op de ladder

Bij de seniorenwoningen aan de Dorpsstraat staat Mariet Quinten een vele meters lange snoer lichtjes uit elkaar te halen. Ze maakt deel uit van de ploeg van het Liempds Gemengd Zangkoor. ,,Ik heb maar één jaar gemist, toen had ik een gebroken pols.”

Hoewel een deel van het groepje de tachtig is gepasseerd, klimmen ze nog monter op de ladders. ,,Het is mooi voor het dorp”, aldus Quinten, ,,en daarbij krijgen we een kleine vergoeding in de vorm van ‘Op Liemt Gemunt-muntjes’ voor ons koor.”

Draaiboeken voor de elektra

Aan alles is te merken dat het ophangen inmiddels een routineklus is. Ieder groepje heeft eigen straten en weet vaak blindelings waar de elektriciteitsaansluiting van een bepaald huis zit. Zo niet, dan zijn er draaiboeken, waarin dit voor ieder huis met een foto is aangegeven.

Quote Dit zit helemaal in de knoop! Kees van de Loo

Een paar honderd meter verderop, aan het Raadhuisplein, propt Kees van de Loo een enorme kluwen lichtjes achter een regenpijp door, terwijl hij hoog op een ladder staat. Een wiebelende ladder, veroorzaakt door de knikkende knieën van Van de Loo zelf. ,,Ik heb hoogtevrees”, roept hij angstig, ,,en dit spul zit helemaal in de knoop.” Teamgenoot Adriaan van Haaren van buurtvereniging Klein Hoekje/nieuwe wijk geeft met vaste grond onder de voeten hulpvaardig aanwijzingen. ,,De snoer draait nu om de regenpijp, Kees.”

120 panden van lampjes voorzien

René Knoops is al jarenlang voorzitter van de werkgroep Liemt in het Licht. ,,Vaste routes, vaste teams en een of meerdere vaste koffieadresjes. Het verloopt soepel als altijd. In totaal worden in het centrum ongeveer 120 panden van lampjes voorzien, wat neerkomt op een kleine vijf kilometer. Daarbuiten zijn in de loop der jaren heel veel particulieren op eigen kosten aangesloten, wat de totale lengte op ongeveer tien kilometer brengt.”

Quote Inmiddels zijn we stap voor stap begonnen om de lampjes te vervangen René Knoops

Omdat veiligheid voor alles gaat, zijn de hoogste panden van Liempde, zoals het gemeentehuis en de voormalige burgemeesterswoning, eerder al verlicht met hulp van een gemeentelijke hoogwerker. ,,Inmiddels zijn we stap voor stap begonnen om de lampjes te vervangen”, vertelt Knoops. ,,Dat is na twaalf jaar wel nodig. Daarvoor vragen we een kleine eigen bijdrage van de bewoners.” De verlichting blijft als ieder jaar hangen tot eind januari.