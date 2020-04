Met pijn in het hart gaat hospice in Sint-Michielsgestel tijdje dicht

Start nieuwbouw­wijk Heem van Selis in Boxtel laat nog even op zich wachten

14 april BOXTEL - Bij de presentatie van nieuwbouwwijk Heem van Selis in Boxtel, januari 2018, was de verwachting nog dat de schop een jaar later de grond zou in gaan. Dat optimisme is inmiddels al lang losgelaten. De laatste ‘voorspelling’ is dat het aannemelijker is dat pas begin volgend jaar de eerste stenen gestapeld kunnen worden.