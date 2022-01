Met ‘Stemmentrekker’ door de dorpen van Meierijstad

Woonmeij bouwt huizen graag zo flexibel mogelijk

SINT-MICHIELSGESTEL - Alle seinen staan op groen om met de bouw van veertien woningen met een tuin en 24 appartementen te beginnen aan de Irenestraat in Sint-Michielsgestel. In april gaat de schop in de grond. En bouwvereniging Woonmeij bouwt de 38 woningen zo flexibel mogelijk. Zodat in lengte van jaren allerlei doelgroepen er gebruik van kunnen maken.

12 januari